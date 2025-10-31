Qué es la Psiquiatría Infantil y Juvenil

Comencé mi trabajo con el título de especialista en Psiquiatria del Niño y del Adolescente, expedido en 1988 por la Universidad de Pierre et Marie Curie (París – VI), habiéndome especializado previamente en Psiquiatría General. Se han tenido que esperar a 2021 para que se pueda realizar en España.

Joaquín Díaz Atienza

L a psiquiatría infantil, infanto-juvenil o paidopsiquiatría, es una especialidad médica. Esto quiere decir que para acceder al título de especialidad, en los países en donde existe, se necesita ser licenciado o doctor en medicina y posteriormente realizar un periodo de formación especializada que suele ser de unos seis años.

Durante este periodo de formación el futuro paidopsiquiatra debe adquirir conocimientos en neuropediatría , profundizar en el conocimiento de aquellas enfermedades pediátricas que pueden simular o producir un trastorno psicológico, estudiar todos los aspectos biológicos de las enfermedades mentales y neuropsiquiátricas específicas de la infancia, profundizar en el conocimiento de la psicología infantil y evolutiva , aprender técnicas de intervención psicológica (psicoterapias) y, debido a su formación biomédica, responsabilizarse de los tratamientos farmacológicos.

¿Qué no es un psiquiatra infantil? Existe la falsa creencia de que el psiquiatra infantil es el profesional que se ocupa de los locos, de los casos muy graves o incurables. ESTO NO ES CIERTO . Es verdad que, debido a su formación médica y al hecho de que hoy se trabaja conjuntamente con otros profesionales (psicólogos, enfermeros etc..), se suelen dejar a cargo del paidopsiquiatra los casos más complejos. Igualmente, existe otra creencia, estimulada por determinados colectivos, de que el paidopsiquiatra sólo prescribe medicación mientras que el psicólogo realiza psicoterapias . Igualmente esto no es cierto : el paidopsiquiatra está preparado para realizar psicoterapias, siendo esta una de su actividad fundamental.

Por tanto, ¿Cuando ir al paidopsiquiatra? Cuando un hijo o hija presenta un problema psicológico, afectivo o de conducta, deben acudir a un psiquiatra infantil. Este se encargará de realizar un diagnóstico diferencial con cualquier enfermedad médica que pueda producirlo, realizará una valoración diagnóstica del problema psicológico y decidirá cual es el tratamiento más conveniente: psicológico o psicoterapéutico, farmacológico, psicosocial (familiar – escolar) o mixto.

ACUDA SIN PREJUICIOS . POR IR AL PSIQUIATRA INFANTIL, SU HIJO / A NO ESTÁ LOCO, SOLO QUE HA DECIDIDO USTED ACUDIR A UN PROFESIONAL DE LA MEDICINA QUE SE HA ESPECIALIZADO EN DIAGNOSTICAR Y TRATAR LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS y NEUROPSIQUIÁTRICOS INFANTILES. TAMPOCO HA DECIDIDO USTED QUE SE LE PRESCRIBA MEDICACIÓN.

¿QUÉ HARÁ UN PSIQUIATRA INFANTIL SI MI HIJO/A CONSULTA?. Lo primero, será realizar un diagnóstico diferencial con otros problemas psicológicos y médicos que pueden simular clínicamente la clínica por la que se consulta. Para ello pedirá los exámenes médicos pertinentes, así como la realización de cuestionarios y/o test más idóneos. Una vez realizado el diagnóstico, ver si existe comorbilidad con otros problemas paidopsiquiátricos. Valorar los posibles déficits neuropsicológicos , evaluar qué tipo de intervención se necesita: psicoterapéutica (individual, psicosocial, familiar), farmacológica etc.

El psicólogo clínico es un profesional que ha estudiado psicología y, algunos, han realizado una formación especializada de tres años (actulamente cuatro) como Interno Residente que le capacita para intervenir en los problemas de Salud Mental en cuanto a diagnóstico y tratamiento psicológico.



El psiquiatra infanto-juvenil es un profesional que ha estudiado medicina y, si realmente tiene la titulación, ha realizado una formación especializada de seis años: cuatro en psiquiatría y 2 en pediatría, especialmente neuropediatría. Su formación le capacita para el diagnóstico, los tratamientos psicológicos y psicofarmacológicos (aunque la titulación española difiere).



El neuropediatra es un profesional que ha estudiado medicina y que tras una especialización de cuatro años en pediatría y con rotación en neuropediatría (normalmente, seis meses). Su formación le capacita para diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas infantiles. La rotación por servicios de psiquiatría infantil es inexistente. Por tanto, no tiene formación oficial en trastornos psicopatológicos infanto-juveniles.



Joaquín Díaz Atienza – Paidopsiquiatra