EL PSIQUIATRA: UN PROFESIONAL ESTIGMATIZADO. ALGUNOS ESTEREOTIPOS

Joaquín Díaz Atienza

INTRODUCCIÓN

El estigma social hacia el psiquiatra va íntimamente relacionado con el estigma que sufre el enfermo mental. Contrariamente a lo que podamos pensar, la estigmatización hacia el psiquiatra, no solo se mantiene por la población general, sino que también se difunde en algunas (tal vez la mayoría) de las facultades de psicología con el solo objetivo de empoderar una profesión sin apenas historia en el ámbito concreto de la asistencia sanitaria. Pero veamos una imagen más amplia de cuáles son los estereotipos más frecuentes, tanto en la población general, como entre las demás profesiones médicas, los estudiantes de medicina, los pacientes y sus familias y, por último, los medios de comunicación.

Las afirmaciones que siguen son un resumen del contenido que aparece en dos guías publicadas por la Asociación Mundial de Psiquiatría (2009) y la Asociación Europea de Psiquiatría (2015), guías que contienen una serie de recomendaciones para luchar contra la estigmatización de la psiquiatría, del psiquiatra y, por ende, la del enfermo mental.

1. Estereotipos sobre el psiquiatra en la población general

– Lo primero que se observa en las investigaciones realizadas es el desconocimiento acerca de la formación teórica y práctica del psiquiatra. La mayoría de la población desconoce que el psiquiatra es un médico y que la psiquiatría es una especialidad médica. Aquellos que conocen su titulación médica infravaloran su formación.

– Gran parte de la población no sabe diferenciar entre psicólogo clínico y psiquiatra. Creen erróneamente que el psicólogo es médico, aunque utiliza procedimientos terapéuticos no farmacológicos. De mismo modo, piensan que el psiquiatra sólo puede prescribir medicación. Otros piensan que el psiquiatra se ocupa de los enfermos verdaderamente «locos», en tanto que el psicólogo de los problemas menos graves (psicólogo= médico que se ocupa de problemas menos graves, sin importancia; psiquiatra= profesional que se ocupa de los verdaderamente «locos»). Como es fácilmente compresible, este planteamiento basado en el miedo a las enfermedades mentales favorece la estigmatización del psiquiatra, como loquero y pastillero y el realce de la figura profesional del psicólogo clínico.

-También se ha difundido la idea de que los psiquiatras ejercen una función represiva y son hostiles hacia los pacientes.

– Hay quien piensa que el psiquiatra, cuando realiza peritajes forenses, más que emitir un informe objetivo, le interesa los aspectos económicos, facilitando una coartada a los infractores de la ley y criminales.

– Existe una literatura nada desdeñable que presenta al psiquiatra como loco, raro y maltratador de los pacientes, explotador, que abusa de su poder y que, en ocasiones, intenta obtener favores sexuales de sus pacientes.

2. Estereotipos en la valoración del psiquiatra entre los profesionales de la salud

– Ante la comunidad médica el psiquiatra es considerado profesionalmente inferior, como un loco, raro y que sus conocimientos no pertenecen a la medicina. Frecuentemente escuchamos frases como: «hay que ser un loco para trabajar con locos». Este estereotipo, incluso a veces asumido por el propio psiquiatra, conduce a la discriminación y marginación entre los profesionales de la medicina.

– Hay quién considera al psiquiatra como una persona inestable emocional y, por tanto, incapaz de ayudar a los pacientes.

– Desde las facultades de psicología se difunde entre los alumnos una visión peyorativa de la psiquiatría y del psiquiatra. El psiquiatra carecería de la formación necesaria para dar una respuesta terapéutica satisfactoria a los pacientes. Esta visión se ha utilizado y utilizan en técnicas de ingeniería social a través de los colegios oficiales de psicólogos y asociaciones profesionales, difundiendo y acentuando estos estereotipos a través de sus intervenciones en los medios de comunicación.

3. Estereotipos entre los estudiantes de la medicina

En algunas encuestas realizadas entre estudiantes de medicina se han vertido opiniones como que el psiquiatra no es realmente médico, es un desertor de la medicina, alguien confuso, inseguro, inefectivo, inútil y con un lenguaje incompresible para el modelo médico. Esta opinión varía en función de si han tenido, o no, prácticas en servicios de psiquiatría.

4. Estereotipos entre pacientes y familiares

La opinión entre los pacientes y sus familiares es bastante ambivalente: por un lado, es valorado positivamente y, por otros, como una persona controladora y arrogante.

5. Estereotipos en los medios de comunicación

No es rearo encontrarnos con estereotipos como la inutilidad del psiquiatra y de la ineficacia de sus tratamientos. Se mantiene una recurrencia interesada a los estereotipos del psiquiatra como controlador, persona maliciosa, proclive a colaborar con los resortes más represivos del estado, incluso como violador de los derechos humanos. Se le hace responsable de las deficiencias del sistema sanitario en salud mental. En un estudio realizado en EEUU sobre películas que abordaban temas de salud mental, el 50% de ellas describen al psiquiatra como útil y amistoso y el otro 50% como malvado y violador de los derechos humanos.

