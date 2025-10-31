PSICOANÁLISIS PARA NO PSICOANALISTAS. DESARROLLO AFECTIVO DEL NIÑO: 2) ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS.

Joaquín Díaz Atienza

Introducción

Para poder entender las aportaciones del psicoanálisis al desarrollo psicoafectivo de la infancia y adolescencia es imprescindible que conozcamos algunos conceptos fundamentales. Por ello , definiremos en primer lugar, y muy resumidamente, los conceptos tópico, dinámico y económico de la teoría psicoanalítica y, posteriormente, el concepto de pulsión y la descripción de las dos tópicas descritas por S. Freud.

1. El concepto de tópica en psicoanálisis. Punto de vista tópico.

El concepto de topos pertenece a la filosofía aristotélica y, en lo que se refiere al psicoanálisis, hace referencia a los lugares o instancias en los que se sustenta el psiquismo humano. Estos topos o lugares, a su vez, están constituidos por una serie de categorías de las que se extraen las premisas para la argumentación utilizada en la descripción. En este sentido, para el psicoanálisis, tópica es «el punto de vista que supone una diferenciación del aparato psíquico en un cierto número de sistemas dotados de características o funciones diferentes y dispuestos en un orden determinado» (J. Laplanche).

Estos sistemas son descriptivos e intentan ofrecernos un modelo de las diferentes instancias intrapsíquicas que son imprescindibles para conocer el funcionamiento mental. El paso de la información de una instancia a la otra está controlada por la censura y entre ellas existen siempre un conflicto.

La primera tópica descrita por Freud está constituida por las instancias, o sistemas, inconsciente, preconsciente y consciente y la segunda tópica por el ello, el yo y el superyo.

2. El punto de vista dinámico.

El punto de vista dinámico está ligado invariablemente al conflicto intrapsíquico, siendo el psiquismo el resultado que producen los conflictos entre las distintas instancias o intersistémicas. Este punto de vista intenta dar una explicación cualitativa de las diferentes fuerzas pulsionales en conflicto entre los sistemas. Estas fuerzas han sido descritas como vectores dirigidos hacia objetos determinados diferentes según la etapa del desarrollo infantil.

3. Punto de vista económico.

Intenta dar una explicación cuantitativa de las fuerzas implicadas en el conflicto, así como de la energía psíquica ligadas a estas fuerzas que operan entre las instancias y las distintas representaciones.

Para poder describir un fenómeno psíquico en su totalidad es imprescindible describirlo desde estos tres punto de vista: el tópico, el dinámico y el económico.

4. Las pulsiones.

El término pulsión equivaldría al de instinto, aunque desprovista de la connotación constitucionalista de éste. Las pulsiones vienen definidas por cuatro características: la moción, la fuente pulsional, , su objetivo y el objeto al que va dirigida.

– Moción pulsional: Es la pulsión en acto, en el momento en que una determinada modificación orgánica la pone en movimiento. Por tanto, es una dimensión dinámica comparable a un vector en el sentido que posee movimiento, dirección y acción.

Se relaciona con conceptos psicológicos como motivo y motivación.

– Fuente pulsional: Se trata de una noción territorial y energética. Territorial en la medida que nos indica en dónde se origina la pulsión, y energética en cuanto que va acompañada de una determinada cantidad de energía.

– El objetivo pulsional: El objetivo de la pulsión es la satisfacción con la finalidad de reducir la tensión que origina la activación de la fuente pulsional.

– El objeto pulsional: Es lo que satisface la pulsión. Es algo muy variable entre las personas. Es decir, si bien las personas poseen pulsiones comparables, el objeto por el cual se satisface la pulsión puede variar entre los individuos.

5. Primera tópica freudiana.

Comprende las instancias denominadas consciente, preconsciente e inconsciente.

– Consciente. Es aquella estructura del psiquismo cuyos contenidos pertenecen a la percepción-consciencia y se sitúan en la periferia del mismo. Recibe las informaciones (sensaciones) del mundo interior y exterior, así como de las reminiscencias mnémicas.

– Preconsciente. Los contenidos no están en el campo de la consciencia, aunque pueden acceder a ella. Por tanto, en sentido descriptivo, podemos decir que son inconscientes. Se encuentra aislado y protegido del inconsciente por la censura. Los contenidos inconscientes sólo pueden acceder al preconsciente a través de su transformación.

– Inconsciente. En sentido descriptivo, se denomina inconsciente a los contenidos que están fuera del alcance de la consciencia. En sus sentido tópico, es aquella instancia psíquica que alberga todos los contenidos reprimidos.

Características del inconsciente son: sus contenidos representan a las pulsiones, se encuentran regidos por mecanismos primarios, poseen una gran carga energética, están constituidos especialmente por deseos infantiles reprimidos. Sólo puede acceder al sistema preconsciente-consciente a través de una formación de compromiso.

6. Segunda tópica freudiana.

Comprende las instancias psíquicas denominadas: Ello, Yo y Superyo.

– El Ello. Está constituido por las pulsiones y es fundamental en el desarrollo infantil. El Ello contiene algunos elementos inconscientes innatos, nunca han sido conscientes, y otros que han sido en un momento dado conscientes y posteriormente reprimidos.

– El Yo. El Yo emerge progresivamente a lo largo del desarrollo a través de la experiencia de realidad y procede de elementos del ello. Tiene una función de síntesis. Presenta dos polos; uno defensivo frente a la angustia, y otro relacionado con su funcionalidad (consciencia, autoconservación y memorización). Para Freud existe una subestructura en el interior del yo que denomina Ideal del Yo o Yo Ideal cuya finalidad es empujar al yo a situarse según las imágenes ideales interiorizadas a lo largo del desarrollo.

– El Superyo. Aunque, básicamente, es el heredero del complejo de Edipo, también incluye aspectos de los otros estadios. El Superyo obtiene su energía del Ello y forma parte del Yo en el que se van interiorizando las prohibiciones parentales y del medio cultural.

Las funciones del Superyo son: de control o de censura moral, de auto-observación por la que la persona es consciente de la distancia entre el Yo y el Yo Ideal.

Por supuesto estas ideas básicas sobre los conceptos necesarios para comprender el desarrollo psicoafectivo de la infancia y la adolescencia resultan totalmente insuficientes para comprenderlos en profundidad, aunque espero que sí lo sean para entender lo que se expondrá en próximos capítulos.

