PSICOANÁLISIS PARA NO PSICOANALISTAS. DESARROLLO AFECTIVO DEL NIÑO: 1) PRESENTACIÓN

Como sabéis los que me conocen, mi formación en psiquiatría infantil se realizó en París (Francia) en donde la formación teórica era psicoanalítica aunque durante las rotaciones por los diferentes hospitales teníamos la opción de realizarlas en departamentos con esta orientación u otras diferentes. En este sentido, si bien mi formación académica fue psicoanalítica, la práctica la realicé en servicios en donde se practicaba justamente lo contrario: Robert Debré (professeur Dugas, Marie Claude Mouren Simeoni), Necker Enfants Malades (professeur Devray Ritzen) etc.

Esta formación integral creo que me ha sido de muchísima utilidad para comprender el desarrollo emocional y conductual de la infancia al poder integrar lo que son los conocimientos de la biología del desarrollo – soy doctor en neurociencias- del paradigma del aprendizaje, de los condicionantes ambientales en la expresión genética, así cómo, durante las interacciones precoces del niño con el entorno y las figuras parentales, se van interiorizando determinados patrones inconscientes con un gran peso en nuestra expresión conductual y emocional.

Estas son la razones por las que me propongo en estos post exponer de forma resumida las diversas teorías psicodinámicas que se han propuesto explicar la génesis del desarrollo emocional en la infancia y adolescencia. Cada post comprenderá lo fundamental de las aportaciones de cada autor y cómo ampliarlas, lo que no quiere decir que en algunos casos tengamos que subdividirlos, ya que uno de los objetivos es que su amplitud no sea excesiva.

Comenzaremos por Sigmund Freud, como es lógico. Pero también hablaremos de Anna Freud, Melani Klein, René Spitz, Donald W. Winnicott, Margaret S. Mahler, Wilfred R Bion, Heinz Hartmann y la escuela del yo y, por supuesto, de un tema muy querido por mí, como son aquellos autores que han investigado el apego empezando por John Bowlby. Finalmente, se expondrán de forma muy resumida algunos conceptos de Jacques Marie Lacan.

La exposición de cada autor tendrá asociado un foro específico que se mantendrá o no dependiendo de la participación de los que interesados.

Quiero aclarar que se trata de una serie de post relacionados con el desarrollo emocional de cualquier niño/a y adolescente sin que se haga referencia especial a la psicopatología. Esto no quiere decir que alguno de ellos no se haga referencia a algunos aspectos psicopatológicos.

RESUMIENDO: este proyecto se realiza por alguien no psicoanalista que cree que el psicoanálisis no puede ser excluido en su totalidad. Hay aspectos fundamentales que debemos conocer para poder entender al niño y al adolescente. Espero que sea interesante.

