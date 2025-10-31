RIESGO DE SUICIDIO EN ADOLESCENTES CON T. DEL ESPECTRO AUTISTA

Joaquín Díaz Atienza

Introducción

En esta revisión (1) las autoras justifican su investigación bibliográfica en base a la importancia que el suicidio presenta en jóvenes entre los 10 y 24 años y la escasas investigaciones en pacientes con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Creen que la conducta suicida en pacientes con TEA está infrarrepresentada , a pesar de que es un problema importante en esta población. Refieren que las razones son la prevalencia en esta población de conductas autolesivas sin intención suicida, algo que muy frecuente.

Seguidamente exponen los factores de riesgo encontrados en la literatura. Serían: baja autoestima, dificultades en la relaciones interpersonales, sentimientos de aislamiento social, problemas de relación con los padres o ruptura con los iguales.

Los objetivos de la revisión sistemática son contribuir de forma significativa a la puesta al día de las publicaciones sobre la conducta suicida en adolescentes y jóvenes con TED y como objetivos específicos detectar la prevalencia de estas conductas , así como los posibles factores de riesgo y protección.

Metodología

A través de la búsqueda en una amplia bases de datos y un extensa variedad de palabras clave detecta 195 artículos como posibles candidatos. Después de excluir aquellos que no cumplían los requisitos, quedaron 15 artículos. Los criterios de exclusión fueron: autolesiones estereotipadas (n= 71 artículos), no era el objetivo del estudio la conducta suicida (n= 28), temas no relacionados (n= 25), otros problemas mentales (n= 22, la población diana no eran pacientes con TEA (n= 18), textos explicativos (n= 11) textos en idioma distinto al inglés (n= 3), texto completo no disponible (n= 3). De los 15 artículos se excluyeron otros 10 debido a que no describían los criterios de inclusión (n=7), empleo de la misma muestra para otros estudios (n= 2), texto en otros idiomas (n= 2). Finalmente, fueron seleccionados 4 artículos. Los hallazgos se consideraron en términos de prevalencia, factores de riesgo y la asociación entre TEA y suicidabilidad.

Prevalencia

En uno de los artículos 5 de 10 de los pacientes presentaron ideación suicida, aunque el cuestionario utilizado no estaba validado (Shtayermman, 2007). El estudio de Mandell y col (2005) investiga la ideación suicida e intentos de suicidio en una cohorte de 182 con TEA y antecedentes de abuso físico y sexual. Encuentra este problema en el 31,6% y en las víctimas de abuso sexual el 40%. Mikami y col (2009) en una muestra de 90 hospitalizados por autolesiones e ideación suicida, al menos el 13% estaban diagnosticados de síndrome de Asperger (AS) o TGD no especificado. La prevalencia estaría entre el 7 y 42%

Factores de riesgo encontrados también en población con desarrollo típico

Edad: Es similar a la población con desarrollo típico (entre 12 y 20 años).

Género: Aunque la tasa es mayor en hombres, se sospecha que puede ser similar en hombres y mujeres.

Trastornos psiquiátricos . Se han encontrado varios trastornos, especialmente los del estado de ánimo y ansiedad.

Abuso físico y sexual . Se encuentra como riesgo el abuso sexual. Estudios de regresión no encuentran relación entre el abuso físico y las conductas suicidas.

Bulling o acoso . Aunque algunos estudios correlacionales no encuentran que exista relación significativa, hay que tener en cuenta que las muestra son pequeñas y que no se ha estudiado específicamente.

Factores de riesgo específicos en la población con TEA

Se han encontrado asociación entre conductas suicidas y pacientes con TEA sin graves déficits intelectuales frente a los que los presentan. Igualmente, parece que el hecho mismo de padecer un TERA es un factor de riesgo debido a su problemas interpersonales, problemas en la resolución de problemas, asilamiento social e impulsividad, aunque no hay evidencia empírica. Esta circunstancia se relaciona con los pacientes menos afectados cognitivamente.

Discusión

Las autoras realizan las siguientes observaciones:

1. La conducta suicida en un importante problema en jóvenes con TEA y presentan características parecidas a los jóvenes con desarrollo típico.

2. La tasa del 12,8 % de diagnósticos parece infrarreperesentada con respecto a la población general.

3. Algunos autores recomiendan la necesidad de contemplar la posibilidad de un TEA en pacientes atendidos por conductas suicidas, especialmente en hombres.

4. Tanto los problemas psiquiátricos como el abuso sexual se han encontrado como factores de riesgo. Menos importante es el abuso físico.

5. La severidad en los problemas de comunicación, interacción social y flexibilidad parece ser factores de riesgo moderados.

Limitaciones

Las autoras exponen las siguientes: tamaño muestral pequeño, los diagnósticos han suido aceptados sin suficiente validación, la mayoría de las investigaciones se limitan a un solo diagnóstico: el síndrome de Asperger, algunos estudios no informan sobre el CI y algunos estudios no operativizan lo que se entiende por conducta suicida.

COMENTARIO

Resaltamos los siguientes aspectos positivos:

1. El hecho de abordar que una metodología aceptable un problema de salud que es importante y que, hasta ahora, nos parece bastante descuidado.

2. La búsqueda bibliográfica se ha realizado de forma amplia y maneja unos criterios de inclusión y exclusión bastante apropiados para el objetivo de estudio.

3. Es la primera aproximación empírica a la detección de factores de riesgo y protección en este ámbito.

4. Puede ser el acicate para que otros investigadores tomen conciencia de esta problemática.

Limitaciones:

1. Debido a los criterios de exclusión (p.e: el idioma utilizado) se ha perdido información que no se recoge en la revisión.

2. Creo que es excesivo hablar de prevalencia o de factores de riesgo con muestras excesivamente pequeñas y no diseñadas para ello. Por tanto, creo que se incurre en una afirmación excesiva.

3. En este sentido, a pesar de que la afirmación de que el abuso físico no se asocia con la conducta suicida no puede afirmarse categóricamente ya que el diseño no permite esta afirmación.

(1) Geraldine Hannon, Emily Taylor. Suicidal behaviour in adolescents and young adults with ASD: Findings from a systematic review. Clinical Psychology Review 33 (2013) 1197-1204. DOI: 10.1016/j.cpr.2013.10.003