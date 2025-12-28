Cuestionario de Kovacs para autoevalución de la depresión en niños/as

Te preocupa el estado de ánimo de tu hijo/a?

Como padres, a veces notamos cambios en el comportamiento de nuestros hijos: están más irritables, han perdido el interés por sus juegos favoritos o parecen cansados sin motivo aparente. Es normal preguntarse: «¿Es solo una etapa o algo más?».

El Inventario de Depresión Infantil de Kovacs (CDI) es una de las herramientas más utilizadas y validadas por psicólogos en todo el mundo para evaluar el bienestar emocional en menores de entre 7 y 17 años.

Nota para los padres: Este cuestionario no es un diagnóstico médico, sino una herramienta de orientación gratuita. Si el resultado indica síntomas significativos, lo más recomendable es consultar con un profesional para una valoración completa.

Consejos para realizar el test con tu hijo :

Para que los resultados sean lo más fiables posible, te recomendamos lo siguiente:

Busca un momento tranquilo: Asegúrate de que no haya prisas ni distracciones (televisión, móviles).

Asegúrate de que no haya prisas ni distracciones (televisión, móviles). Privacidad y Confianza: Si tu hijo es mayor, permítele responder en intimidad. Si es pequeño, puedes leerle las frases con calma, asegurándole que no hay respuestas correctas o incorrectas .

Si tu hijo es mayor, permítele responder en intimidad. Si es pequeño, puedes leerle las frases con calma, asegurándole que . Honestidad sobre el tiempo: Recuérdale que debe pensar en cómo se ha sentido, sobre todo, en las últimas dos semanas.

Cómo se interpreta el CDI

El sistema analiza 27 áreas clave, incluyendo el estado de ánimo, la autoestima y las relaciones sociales. Al finalizar, el script calculará automáticamente la intensidad de los síntomas basándose en la escala oficial.